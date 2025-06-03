Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu için hastanede tören düzenlendi

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu için hastanede tören düzenlendi
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Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu için hastanede tören düzenlendi -Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye baba sedyeyle geldi Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete için Gaziantep Şehir Hastanesi'nde...

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu için hastanede tören düzenlendi

-Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye baba sedyeyle geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete için Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık çalışanı paramedik anne ve 2 çocuğu için Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, aile yakınları, hastane personeli, çok sayıda vatandaş ve kazada yaralanan baba sedye üzerinde katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, anne ve çocukları için dualar okundu. Sağlık çalışanları da yaşanan kayıptan duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

Törende konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, hayatını kaybeden anne ve çocuklarına başsağlığı diledi.

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Olayın geçmişi

Kaza, 1 Haziran gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - Güncel
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