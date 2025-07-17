Gaziantep'teki Hancağız Barajı'nda Suna Kuşu ve Yavruları Görüntülendi

Gaziantep'teki Hancağız Barajı'nda Suna Kuşu ve Yavruları Görüntülendi
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Gaziantep'teki Hancağız Barajı'nda Suna kuşu, yavrularıyla birlikte görüntülenerek kuş gözlemcilerine keyifli anlar yaşattı. Bu tür, yaygın olarak sulak alanlarda yaşamayı tercih ediyor.

Birçok farklı türe ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Hancağız Barajı'nda Suna (Tadorna tadorna) kuşu, yavrularıyla görüntülendi.

Türkülere konu olan ve zarafetiyle öne çıkan Suna, genellikle sulak alanlarda, göl ve baraj kenarlarında yaşamayı tercih ediyor. Türkiye'de hem göç sırasında hem de kuluçka döneminde görülebilen bu kuş, meraklılarınca Hancağız Barajı'nda görüntülendi.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, AA muhabirine, kuş gözlemcileri açısından Hancağız Barajı'nda yaz mevsiminin bereketli geçtiğini belirterek, Suna kuşunu yavrularıyla görmenin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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