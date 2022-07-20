Gaziantep'teki GES, ilçenin elektrik ihtiyacına katkıda bulunuyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk-Alman konsorsiyumu tarafından kurulan 25 megavat gücündeki güneş enerjisi santrali (GES) ilçenin enerji ihtiyacına katkıda bulunuyor.

Fevzipaşa Mahallesi Çiftlik mevkisinde 5 yıl önce üretime başlayan 600 dönümlük tarıma elverişsiz arazide kurulu bulunan tesis, ilçeye önemli katkı sağlıyor.

Tesisin enerji sistemleri mühendisi Damla Demir, GES'in temiz ve yenilenebilir enerji olması dolayısıyla önemli olduğunu belirterek, tesisin bölge iş istihdamına destek vermesi yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

İslahiye'nin güneşi ve rüzgarıyla enerji üretim sahası olarak çok uygun bir konumda olduğunu aktaran Demir, "25 megavat gücündeki tesisimizde yıllık üretimimiz 45 milyon kilovat. Ürettiğimiz enerji, yazın ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Planlanan 13 megavat kapasiteli ek santral çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Yaklaşık 68 bin nüfusun bulunduğu ilçedeki 100 bin güneş paneli ile bin invertör bulunan tesiste, yaklaşık 50 kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Tesiste üretilen elektrik Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (TEDAŞ) yüklendikten sonra Enerjisa aracılığıyla ilçe halkına dağıtılıyor.

Meteorolojik ölçüm istasyonunun da yer aldığı santralde, uzaktan veri izleme sistemi kullanılıyor.