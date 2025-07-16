Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Bedirköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında saat 15.00'te çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

GAZİANTEP'te, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Bedirköy Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekileri ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 23 personel ve 10 araçla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti

13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.