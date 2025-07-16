Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Gaziantep'in Bedirköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında saat 15.00'te çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
GAZİANTEP'te, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Bedirköy Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekileri ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 23 personel ve 10 araçla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel