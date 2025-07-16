Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

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Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi ve tonlarca geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Gaziantep'te, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada tonlarca geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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