Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi ve tonlarca geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Gaziantep'te, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada tonlarca geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel