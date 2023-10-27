Gaziantep'teki Furkan Apartmanı davasında ilk duruşma görüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili ilk duruşma görüldü. İlk duruşmada yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmesine ve diğer tanıkların dinlenmesine karar verilirken duruşma 8 Aralık tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili ilk duruşma görüldü. İlk duruşmada yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmesine ve diğer tanıkların dinlenmesine karar verilirken duruşma 8 Aralık tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tutuklu 4 sanık ile tutuksuz 2 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Furkan Apartmanı'nın ilk duruşması görüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan Furkan Apartmanı ile ilgili ilk duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşmaya tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatları ve tanıklar ise duruşmada hazır bulundu.

İlk duruşma 8 saat sürdü, yeni bir bilirkişi raporu istendi

İlk duruşma tanıkların, sanıkların ve avukatların dinlemesi sonucu yaklaşık 8 saat sürdü. Duruşmada sanıkların hiçbiri üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sonucunda mahkeme heyeti, yeni bir bilirkişi heyeti atanarak yeni bilir kişi raporu alınmasına, dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesine ve firari olan tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama emri için ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 aralık 2023 tarihine erteledi. - GAZİANTEP