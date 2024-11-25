Gaziantep'teki Furkan Apartmanı Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında müteahhitler yönünden ayrılan dosyasının ilk duruşması görüldü. Firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "güvence" talebini reddetti. Sanıklar hakkında yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde sadece Furkan Apartmanı yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 51 kişi yaşamının yitirdi. 19 Temmuz'da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında; sanıklar Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat, sanık fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a indirim ile 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

Firari sanıklar Sever kardeşlerin ayrılan dosyasının ilk duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Firari müteahhitler ise duruşmaya katılmadı. Müşteki ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını ve bir an önce sanıkların yakalanmasını istedi. Sanıkların avukatları ise müvekkillerine güvence talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "güvence" talebini reddetti. Sanıklar hakkında yakalama kararının devamında karar vererek duruşmayı 28 Mart 2025 tarihine ertelendi.