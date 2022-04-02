Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, 30 Mart, Güncel, Haberler

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