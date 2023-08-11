Gaziantep'teki feci kaza davasında ikinci duruşma ertelendi

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen, İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza sonrası otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'in yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, duruşmada "suçsuzum, bu sadece bana ait bir ihmalkarlık değil, Karayollarının kusuru var" diyen sanık otobüs şoförünün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Eylül 2023 tarihine erteledi.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü kaza yapan bir araçtaki yaralıyı ambulansa taşıyanlara, arkadan gelen otobüsün çarpması sonucu meydana gelen feci kazayla ilgili davada ikinci duruşma görüldü. İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte 3'ü itfaiye eri, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın ikinci duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken, mağdurların avukatları ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da davada hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık otobüs şoförünün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Eylül 2023 tarihine erteledi. - GAZİANTEP