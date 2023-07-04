Gaziantep'te öğle saatlerine doğru başlayan fabrika yangınına 40 araçtan oluşan 90 itfaiye personeli müdahale ediyor. Yangın nedeniyle fabrikanın depo kısmında bulunan çatı da tamamen çöktü. Dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisi sürüyor.

- Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale 4 saattir sürüyor

Yangına 40 itfaiye aracı ile 90 personel müdahale ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te öğle saatlerine doğru başlayan fabrika yangınını söndürme çalışmaları 4 saattir devam ediyor. Fabrika yangınına 40 araçtan oluşan 90 itfaiye personeli müdahale ediyor.

Yangın, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sağlık ürünleri fabrikasında çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikayı saran yangına müdahale etti.

Yangına 40 araç ile 90 itfaiye personeli müdahale ediyor

Yaklaşık 4 saattir yoğun şekilde devam eden ve yer yer küçük çaplı patlamalarında yaşandığı fabrika yangınına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı 40 araçtan oluşan 90 itfaiye personeli müdahale ediyor. Yangın nedeniyle fabrikanın depo kısmında bulunan çatı da tamamen çöktü.

Dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisi sürüyor

Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.