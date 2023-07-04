Gaziantep'teki fabrika yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'teki fabrika yangını 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Yangın nedeniyle 10 kişi dumandan etkilenirken fabrikada ciddi hasar meydana geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada ciddi maddi hasar meydana gelirken yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve sağlık ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıktı. Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran ve zaman zaman küçük çaplı patlamalara neden olan yangına müdahale etti. Yangın, 40 araçtan oluşan 90 itfaiye personelinin 5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürerken fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisi sürüyor

Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 10 kişinin tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.