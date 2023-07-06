Gaziantep'teki Emre Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası talep edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, 49 kişinin öldüğü Emre Apartmanı'nın inşaatından sorumlu olan 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Şubat'taki depremlerde Batıkent Mahallesi'nde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı Emre Apartmanı'na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Y. ve Ali E. ile tutuksuz sanıklar Nazmi T. ve Erol Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken olay yerinde keşfe gidildiği ve örnekler alındığı, 16 Şubat'ta da yer bilimci bilirkişilerle sismik inceleme yapıldığı kaydedildi.

Bilirkişilerin ilk tespitlerinde, beton ve demir işçiliğinin yeterli olmadığı, düzensiz agrega kullanıldığı, temeldeki beton kalitesinin kötü olduğu, temel betonunda büyük ve kaymaya müsaade edebilecek yuvarlak çakıl taşları kullanıldığı, projede sürekli temel görünmesine rağmen bazı pabuçların birbirlerine kirişlerle bağlanmadığının tespit edildiği belirtildi.

Apartmanın yürürlükteki standartlara ve statik projesine uygun bir şekilde inşa edilmediği vurgulanan iddianamede, Emre Apartmanı'nın mimari ve statik projelerinin birbirleriyle uyumsuz olduğu ve bu uyumsuzluk giderilmeden binanın inşa edildiği aktarıldı.

İddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Binanın inşasında kullanılan betonun kalitesiz olduğu ve beton içerisinde büyük çaplı taşlar bulunduğu, etriye aralıkları ve etriye kancalarının derecelerinin dönemin yasal mevzuatına uygun olarak yapılmadığı, binanın temelinin statik projede sürekli temel olarak görünmesine rağmen statik projeye aykırı tekil temel olarak inşa edildiği belirlenmiştir. Statik projede mevcut olan ve deprem dayanıklılığı için çok önemli olan perde duvarının inşa edilmediği ve binanın inşasında kullanılan bazı donatıların dönemin yasal mevzuatına uygun dayanıklılığı sağlamadığı, binada kullanılan beton sınıfının dönemin yasal mevzuatındaki startları sağlamadığı anlaşılmıştır."

Mevzuata göre inşa edilmemiş

Binanın statik projesi ile statik hesap raporunun da uyumsuzluk içerdiği bildirilen iddianamede, şöyle denildi:

"Statik hesap raporunda yumuşak kat düzensizliği ve burulma düzensizliği gibi deprem nedeniyle yıkılmada etkili olacak düzensizliklerin analiz edilmesine rağmen hesap raporuna uygun inşa edilmemesi sonucunda bu düzensizliklerin binanın yıkımına etki ettiği anlaşılmıştır. Emre Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu Nazmi T. ile müteahhitleri Ali E. ve Ahmet Y'nin, teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen ve aynı zamanda mimari proje müellifi olan Erol Ö'nün meslekleri gereği tüm riskleri bilmelerine, ülkemizin deprem kuşağı içerisinde olması ve daha önce ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine rağmen meydana gelebilecek bir deprem neticesinde Emre Apartmanı'nın dönemin mevzuatına uygun olarak inşa edilmemesi durumunda yıkılabileceğini öngörecek durumda oldukları halde söz konusu siteyi yasal mevzuata uygun olarak inşa etmemeleri sebebiyle bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabulü gerekmektedir."