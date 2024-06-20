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Gaziantep'teki Dervişiye Camisi, depremde zarar gördükten sonra yeniden yapılıyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tescilli kültür varlıklarından 159 yıllık Dervişiye Camisi aslına uygun olarak yeniden yapılarak ibadete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tescilli kültür varlıklarından 159 yıllık Dervişiye Camisi aslına uygun olarak yeniden yapılarak ibadete açılacak.

İslahiye Müftü Vekili Yunus Emre Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı mimarisiyle 1865 yılında inşa edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2016 yılında restore edilen Dervişiye Camisi'nin 6 Şubat depremlerinde çatısının ve minaresinin yıkılarak ağır hasar gördüğünü belirtti.

Caminin Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun olarak yeniden yapımına başlandığını dile getiren Koyuncu, çalışmaların Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep İslahiye Kültür Sanat Güncel Haberler

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