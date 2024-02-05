Gaziantep'teki depremzedeler için Genç Alan'da spor ve sanat etkinlikleri düzenleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF'in iş birliği ve Netflix'in desteğiyle kurulan Genç Alan'da çocuklar spor ve sanatla günlerini geçiriyor.

İlçedeki Nurdağı-1 Konteyner Kentte kurulan alanda, çocuklar spor, sanat ve çeşitli etkinliklere katılıyor.

Genç Alan'da çocuklarla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, deprem bölgesinde 1 yılda yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Gelinen süreçte asrın dayanışması adı altında bütün insanlığı ayağa kalktığına şahitlik ettiklerini aktaran Eminoğlu, şunları söyledi:

"Milletimizin merhamet ve kardeşlik duygusuna hep beraber şahitlik ettik. Biz tüm gençlerimizin din, dil, ırk fark etmeksizin sporla, sanatla, kültürle köklerini bilen ve geleceğe vizyonla bakan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Genç ofis ve genç alanlar çok önemli. Depremin 1'inci ve 2'inci günü bölgedeydik. Bakanlık olarak bütün arkadaşlarımız sahada. Geçen yıl görevlendirmelerde bulunan arkadaşlarımızı yine aynı yerlere gönderdik. Bütün arkadaşlar canla başla çalışıyorlar."

Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili de deprem sürecinde bildikleri iş üzerinden nasıl katkı yapabileceklerini düşündüklerini anlattı.

Bu süreçte dünyanın çoğu yerindeki Netflix çalışanlarının destek vermek amacıyla kendilerine mesaj gönderdiğini belirten Mavili, şöyle konuştu:

"Özellikle hedef olarak çocuk ve gençlere dokunmak istedik. Önce Kahramanmaraş ve Hatay'da 2 proje sahneye aldık. 7 bin 500 çocuğa sanat ve tiyatro götürdük. Yaşadıkları acıları unutturmak adına tiyatro oyunları, sinema filmleri ve sokak sanatları götürdük. Gençlerimizin güvenli bir alanda tekrar sosyalleşerek rutinlerine dönmeleri, sanatla, sporlar, dersleriyle iyileşme hallerine katkı sağlamak istiyoruz."

UNİCEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise deprem bölgesindeki insanların hayatlarının değiştiğini ifade etti.

Destek amacıyla bölgede çalıştıklarını dile getiren Marchi, "Gençler bu süreçte önemli bir rol oynadılar. Bakanlık ve biz çalışmalarda organizasyonda destek sağlanması için 5 bin kişiyi seferber ettik. Bu süreçte depremzedelerin iyileşerek çıkabilmeleri programlarımızla 54 binden fazla genç ve ergene ulaştık." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra protokol üyeleri, Genç Alan'da eğitim gören depremzede çocukları ziyaret etti.