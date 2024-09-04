Gaziantep'teki depremzede çocuklar için sünnet töreni düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 22 depremzede çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

İzmir'de gönüllü kadınlar tarafından kurulan "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzede 22 çocuk için Nurdağı Cami Meydanı'nda toplu sünnet şöleni düzenledi.

Törende çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, ellerine kına yaktı, otobüse binip konvoy eşliğinde şehir turu attılar.

Çocuklar daha sonra sünnet olmak üzere Gaziantep'e gönderildi.

Programa hayırsever grup temsilcisi Mine Kapı, grup üyeleri Remziye Dokur ve Dr. Mehmet Çoban ile aile fertleri katıldı.