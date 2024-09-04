Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'teki depremzede çocuklar için sünnet töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 22 depremzede çocuk için sünnet töreni düzenlendi. İzmir'de kurulan 'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız' grubu tarafından organize edilen törende çocuklar doyasıya eğlendi ve sünnet olmak üzere Gaziantep'e gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 22 depremzede çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

İzmir'de gönüllü kadınlar tarafından kurulan "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzede 22 çocuk için Nurdağı Cami Meydanı'nda toplu sünnet şöleni düzenledi.

Törende çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, ellerine kına yaktı, otobüse binip konvoy eşliğinde şehir turu attılar.

Çocuklar daha sonra sünnet olmak üzere Gaziantep'e gönderildi.

Programa hayırsever grup temsilcisi Mine Kapı, grup üyeleri Remziye Dokur ve Dr. Mehmet Çoban ile aile fertleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

gaziantep Güncel Yaşam

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...
title