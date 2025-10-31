Haberler

Gaziantep'teki Deprem Davasında Hüküm Onandı: Sanığa 12 Yıl 2 Ay 20 Gün Hapis

Güncelleme:
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Melike Hanım Apartmanı davasında yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasını hukuka uygun buldu. Sanık Sıtkı Okumuş'un avukatı itirazda bulundu ancak ceza dairesi itirazı reddetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kentte 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği Melike Hanım Apartmanı davasında tutuklu sanık Sıtkı Okumuş'a yerel mahkemece 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilen hükmü hukuka uygun buldu.

Davaya bakan Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 10 Ocak 2025'teki karar duruşmasında, binanın statik proje müellifi ve fenni mesulu Sıtkı Okumuş'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapse çarptırmasına ilişkin hükmüne sanık avukatınca itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, dosyayı kararın niteliği, başvuru süresi ve suç tarihi bakımından inceledi.

Daire, yapılan inceleme sonucu, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına, delillerin ve işlemlerin eksiksiz olduğuna, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde yapıldığına hükmetti.

Ceza dairesi bu nedenle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-a maddesi gereğince sanık avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Ayrıca sanığın kusurunun ağırlığı, hükmolunan ceza miktarı, tutukluluk süresi ve dosya kapsamı dikkate alınarak, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Söz konusu kararda ayrıca dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesince incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
