Restorasyonu tamamlanan Gaziantep'teki Burç Camisi yarın ibadete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon çalışmaları tamamladığı Gaziantep'teki Burç Camisi, yarın kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Cami, 6 Şubat depremlerinin ardından restore edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) restorasyon çalışmaları tamamlanan Gaziantep'teki Burç Camisi, yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar kapsamında bir vakıf eseri daha ihya edildi.

Gaziantep'te bulunan Burç Camisi, aslına uygun tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Vakıf kültürünün 6 asırlık eseri olan bu camide, özgün mimari ve tarihi kimliğin korunarak geleceğe aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, uzman ekipler ve ilgili kurulların koordinasyonunda titizlikle gerçekleştirildi.

1433 yılında inşa edilen ve tarih boyunca çeşitli onarımlar geçiren Burç Camisi, 6 Şubat depremlerinin ardından orta hasarlı olarak belirlendi.

Minaresinde ve yıldız tonozlarında hasar oluşan camide, ihale sürecinin tamamlanmasıyla 7 Mart 2024'te restorasyon süreci başladı. Bu kapsamda zarar gören tonozların üzeri açılarak gerekli güçlendirmeler yapıldı, minarede statik proje doğrultusunda müdahaleler gerçekleştirildi.

Yine beden duvarlarında güçlendirme çalışması yapılan caminin çatısı yenilendi, ahşap zemin döşemeleri tamamlandı, avlusu düzenlendi.

