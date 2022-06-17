Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler

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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kentin çeşitli noktalarındaki KGYS kameraları, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde Hayvanat Bahçesi kavşağında çarpışan iki otomobilin refüje çıkması, Anafartalar Caddesi'nde iki otomobil ile kamyonetin çarpışması ve bazı motosiklet kazaları yer aldı.

Hasara neden olan kazaların çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı bildirildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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