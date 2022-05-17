Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler

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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, farklı tarih ve bölgelerde yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

Görüntülerde, Disburg Bulvarı'nda hızla gelen bir otomobilin yan yoldan gelen otomobile çarpması, Hoşgör Kavşağı'nda ise bir taksinin otomobile çarpmamak için refüje çıkması, Güneykent Mahallesi'nde de otomobille motosikletin çarpışması yer aldı.

Beydilli Mahallesi'nde ise bir minibüs ile otomobilin, Güvenevler Mahallesi'nde tramvayla otomobilin çarpışması görüntülere yansıdı.

Hasara neden olan kazaların çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı aktarıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Trafik Kazaları, Gaziantep, Güncel, Haberler

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