Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Görüntülerde, Değirmiçem kavşağına hızla giren otomobilin yan yoldan gelen otomobile ve ardından refüje çarpma anı, Beylerbeyi Mahallesinde ise kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kavşakta diğer araçlarla çarpışma anı yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, İncilipınar Mahallesi'nde tramvay yoluna kontrolsüz giren yayaya tramvayın çarpma anı da bulunuyor.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Hız kurallarına uyalım", "Unutmayın kazalar çiğnenmiş kuralların ve dikkatsizliğin sonucudur." mesajı verildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Trafik Kazaları, Beylerbeyi, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title