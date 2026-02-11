Gaziantep'te askeri araç devrildi; 10 yaralı /Haber ve ek video

Haberler

Gaziantep'te askeri araç devrildi; 10 yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'te bir askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı. Kaza, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldi. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te askeri aracın şarampole devrildiği kazada 10 asker yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı oto yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
