Gaziantep'teki antika eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu

Gaziantep'teki antika eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu
Gaziantep'teki antikacılar, eski zamanların ruhunu taşıyan eser ve koleksiyonluk objelerini antika pazarında vatandaşlarla buluşturdu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Değirmiçem Pazar Yeri'nde kurulan alanda, kentteki antikacılar bir araya gelerek koleksiyonluk parçalar, vatandaşla buluşturuldu.

Antikacı Seydi Ahmet Bayraktar, ilk antika pazarına insanların rağbet gösterdiğini söyledi.

Bayraktar, Şehitkamil Belediyesine teşekkür ettiğini belirterek, "Buradaki amacımız elimizdeki ürünü alıcısına ulaştırmak. Bu yüzden de Gaziantep halkının antika pazarına gelmesini istiyorum. Herkesin burada işine yarayacak hatıralar ve anılar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pazar bugün 19.00'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
