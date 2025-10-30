Gaziantep'teki Akar Apartmanı Davasında Sanıkların Tutuklanması Talep Edildi

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Akar Apartmanı davasının 10. duruşmasında müşteki avukatları, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, müteahhit Mesut Akar ve şantiye şefi Serdar Çelebi Köse'nin adli kontrolünün devamına karar verdi; duruşmalara katılmamaları halinde derhal tutuklanacakları ihtar edildi. Duruşma 4 Şubat 2026'ya bırakıldı.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Akar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mesut Akar, şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, yapı denetim şirketi yetkilileri Yahya Gökçil, Celalettin Kurt ve Mehmet Ali Unkun, denetçi Adnan Yıldız ve Ömer Kirik, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. duruşmaya, tutuksuz sanık müteahhit Mesut Akar ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

"Sanıklar tutuklansın" talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında eksik hususların giderilmesini talep etti.

Müşteki avukatlarından Abdullah Yalçın, beyanında sanık Serdar Çelebi Köse'nin duruşmaları takip etme zorunluluğu olmasına rağmen katılmadığını, sanık Mesut Akar hakkında ise kuvvetli "kaçma şüphesi" bulunduğunu ifade ederek, her iki sanığın tutuklanmasını veya mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda birden fazla adli kontrol hükmünün uygulanmasını istedi. Tutuksuz sanık Mesut Akar, "Benim kaçma şüphem yoktur, ben duruşmaları takip ediyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

Duruşma 4 Şubat'a ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrolünün devamına karar verdi. Sanıklar Mesut Akar ve Serdar Çelebi Köse'ye, CMK'nın 109/3-b maddesi uyarınca duruşmaları takip etme zorunluluğu şeklinde adli kontrol uygulanmasına, gelecek celse duruşmaya katılmamaları halinde CMK'nın 112/1 maddesi uyarınca derhal tutuklanacaklarının ihtar edilmesine hükmedildi. Duruşma 4 Şubat 2026'ya ertelendi.