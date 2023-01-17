GAZİANTEP - Tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
3 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 4 tabanca, sahte dernek tanıtım kartları, sahte çek, senet, tapu senetleri, araç devir satış sözleşmesi, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel