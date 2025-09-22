Haberler

Gaziantep'te Ziraat Teknisyeni Ahmet Unurlu Bıçaklanarak Öldürüldü

Gaziantep'te ziraat teknikeri Ahmet Unurlu, aracında kalbinden bıçaklanarak ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te ziraat teknikeri Ahmet Unurlu (58), aracında kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat teknikeri Ahmet Unurlu'yu aracında hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Unurlu'nun kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ahmet Unurlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Otopsinin ardından Unurlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
