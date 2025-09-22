Gaziantep'te Ziraat Teknisyeni Ahmet Unurlu Bıçaklanarak Öldürüldü

GAZİANTEP'te ziraat teknikeri Ahmet Unurlu (58), aracında kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat teknikeri Ahmet Unurlu'yu aracında hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Unurlu'nun kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ahmet Unurlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Otopsinin ardından Unurlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma sürüyor.