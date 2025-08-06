Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, yol kenarındaki park halindeki araçlara çarparak kazaya neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 16 LSE 22 ve 27 ANZ 341 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 30. kilometresinde çarpıştı.
Sürüklenen iki otomobil daha sonra yol kenarında park halindeki 06 DH 3190 ve 34 ND 2283 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel