Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

GAZİANTEP'te, otomobil ile fabrika işçilerinin taşındığı 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BAJ 766 plakalı otomobil, karşı şeride geçti. Şerit değiştiren otomobile bu sırada seyir halinde olan 27 S 9471 plakalı servis minibüsü çarptı. 27 ATC 940 plakalı servis minibüsü de araçlara çarptı. Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.