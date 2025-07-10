Gaziantep'te Zincirleme Kaza Sonrası Kavga: 6 Yaralı, 12 Gözaltı

GAZİANTEP'te, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası kavga çıktı. Sopa, yumruk ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldıran ve bölgeye gelen polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdığı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 T 1302 plakalı ticari taksi ile 27 BFP 21 ve 37 ANT 683 plakalı otomobillerin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından araçlarından inen taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerini suçlayan taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Sopa, yumruk ve yerdeki kaldırım taşlarını söken öfkeli kalabalık birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında yaralananlar oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis, havaya uyarı ateş açtı. Sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.