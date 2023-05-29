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Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 20 Yaralı

Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 20 Yaralı

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Gaziantep-Nurdağı otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 TIR, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç karıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'te 3 TIR, 1 minibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kazada gübre yüklü TIR devrilince Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 63'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 27 ABT 474 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 2 TIR, bir hafif ticari araç ve tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kazaya karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde işçi servisi minibüsünde bulunan Maruf Bozkan ve Mahmut Türkmen'in yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

?OTOYOLDA KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle gübre yüklü TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Gaziantep Tragger Güncel Haberler

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