Gaziantep'te 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü,11 yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'te 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Kazanın, hatalı dönüş yapan tır sürücüsünden kaynaklandığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından otoyol trafiğe açıldı.

Gaziantep'te 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü,11 yaralı (2)

KAZAYA HATALI DÖNÜŞ YAPAN TIR NEDEN OLMUŞ

Gaziantep'te 10 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü kazada yaralı sayısının 11 olduğu, 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bu arada kazanın, TIR'ın şoförünün yolun acil çıkış bölümünden çıkmaya çalıştığı sırada hatalı dönüşünden kaynaklandığı ortaya çıktı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada TIR şoförü İbrahim Acen Baba (49) ile bir otomobillerden birindeki Ali İhsan Akdağ'ın (56) öldüğü, 3 doktor ve 1 hemşirenin de yaralılar arasında olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonrası kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
