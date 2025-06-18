Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir otomobilin servis minibüsleriyle çarpıştığı kazada 1 kişi ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te, otomobil ile fabrika işçilerinin taşındığı 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BAJ 766 plakalı otomobil, karşı şeride geçti. Şerit değiştiren otomobile bu sırada seyir halinde olan 27 S 9471 plakalı servis minibüsü çarptı. 27 ATC 940 plakalı servis minibüsü de araçlara çarptı. Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu ve iş birlikçileri adil şekilde yargılanmalı

Dışişleri'nden İsrailli bakanın küstah sözlerine sert tepki
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.