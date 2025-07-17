Gaziantep'te Zincir Marketin Soyulması: 6 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'te, bir zincir marketin bankaya yatırılmak üzere götürülen parasının gasbedilmesiyle ilgili yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

14 Temmuz'da meydana gelen olayda, zincir market çalışanı İ.Ç, markete ait 3 milyon lirayı bankaya yatırmak için yola çıktı.

Değirmiçem Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiğinde, motosikletli 2 kişi tarafından önü kesilerek silahla alıkonulduğu ve ıssız bir yere götürülerek İ.Ç'deki paranın silah zoruyla gasbedildiği iddiası üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük araştırma sonucunda, 15 kilometrelik alan tarandı, yaklaşık 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı.

Soyguncularla işbirliği yapmış

Ekipler, market çalışanı İ.Ç'nin soyguncularla işbirliği yaptığını, olaya soygun süsü vermek istediklerini, soygunu G.Ç, M.Ç, E.K, Y.K. ve B.A. ile birlikte gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılardan B.A. Bursa'da, diğer zanlılar ise Gaziantep'teki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan silah ve çalınan paralar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.