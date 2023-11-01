Gaziantep'te Zehir Tacirlerine Operasyon: Bin 926 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bin 926 şüpheli şahıs yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden 191'i adli mercilerce cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bin 926 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan bin 926 şüpheli şahıstan 191'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 01-31 Ekim 2023 tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 603 kilo 207 gram esrar, 60 kilo 142 gram metamfetamin, 58 kilo 245 gram eroin, 1 kilo 748 gram sentetik kannabinoid, 26 bin 891 adet uyuşturucu hap, 114 kök kenevir bitkisi, 6 adet tabanca, 4 adet tüfek ve 26 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yapılan operasyon sonucunda bin 926 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 191'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP