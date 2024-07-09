Gaziantep'te Zabıta Ekipleri Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Trafik ve İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren şehir içi dolmuş hatlarını denetleyerek, sürücülere uyarılarda bulundu. Sıcak havada klimanın çalıştırılması, yolcu taşımacılığı güvenliği konularında denetim gerçekleştirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Trafik ve İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren şehir içi dolmuş hatlarını denetleyerek, sürücülere uyarılarda bulundu.
Sıcak havada klimanın çalıştırılması, yolcu taşımacılığı güvenliği konularında denetim gerçekleştirdi.