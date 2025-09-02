Gaziantep'te Yöresel Üzümlerin Kurutulmasına Başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekarda yetiştirilen yöreye özgü coğrafi işaretli "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzümlerinin kurutulmasına başlandı.

İslahiye'de Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede üzümler üretilerek hasat ediliyor.

Hasadı tamamlanan bağlarda bağ bozumunun ardından "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzüm çeşitlerini kurutan işçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklarda gün boyunca yoğun mesai harcıyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve bu yıl 55 bin ton rekolte beklenen üzümün sofralık çeşitleri, kurutulduktan sonra yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere, kentin tescilli ürünlerini kurutarak kış mevsimine taşıdıklarını söyledi.

Kuraklık nedeniyle rekoltenin bu sene geçen yıla göre düşük olduğunu anlatan Erdoğan, bu sene yaklaşık 400 ton kuru üzümün iç piyasaya sunulmasının planlandığını kaydetti.

Esenler Mahallesi'nde üzüm yetiştiriciliği yapan Adem Çelik ise kendi mahallesinde her yıl 200 ton civarında kuru üzüm elde edildiğini, bu sene ise rakamın 40 tona kadar gerileceğini vurguladı.

Çelik, üzüm kurutmayı şöyle anlattı:

"Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, yıkandıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırılıp kurutulmaya bırakılıyor. Üzümlerin sergide 4-5 gün kurutulduktan sonra makinelerle çöpleri ayıklanıyor. Ardından da işletmelere gönderilerek satışa sunuluyor."