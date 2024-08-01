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Gaziantep'te Yolcu ve Yük Taşıyan Araçlara Denetim

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Gaziantep'te düzenlenen yolcu ve yük taşıyan denetimlerde 30 sürücüye para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 50 araç sürücüsü kontrol edildi ve 30 sürücüye toplamda 20 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep'te düzenlenen yolcu ve yük taşıyan denetimlerde 30 sürücüye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir içi yolcu ve yük taşıyan araç ve sürücülerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 50 araç sürücüsü denetlendi. 30 araç sürücüsüne 20 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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