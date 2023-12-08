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Gaziantep'te yolcu servisi vince çarptı: 9 yaralı

8 Aralık 2023 15:30 Son Güncelleme: 15:32 Abone Ol

Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada, yolcu servisi bir vince çarptı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.