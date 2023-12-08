Gaziantep'te yolcu servisi vince çarptı: 9 yaralı
Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada, yolcu servisi bir vince çarptı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1) YOLCU SERVİSİ VİNCE ÇARPTI: 9 YARALI
GAZİANTEP'te yolcu servisinin vince çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Genç kontrolündeki 27 AC 209 plakalı vince, dönüş yaptığı sırada Erol Boydan kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı yolcu servisi çarptı. Servisteki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.