Gaziantep'te Yolcu Servisi ile Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te yolcu servisi ile traktör çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 1 ölü, 1 yaralı. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşti. Traktör sürücüsü hayatını kaybetti, servis sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'te yolcu servisi ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolcu servisi ile traktör çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 1 ölü 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi 14002 cadde ile tarla sokak kavşağında gerçekleşti. Vedat Özkan idaresindeki 27 AIN 789 plakalı yolcu servisi ile Hüseyin Muhammed yönetimindeki 27 UR 581 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle gerçekleşen feci kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk belirlemesine göre traktör sürücüsü Hüseyin Muhammed hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan servis sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.