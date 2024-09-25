Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 32 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 32 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı.

Ekipler, bir valiz içerisinde 32 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.