Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptıkları denetimde 3 kilo 250 gram esrar buldu. Yolcu A.G. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gaziantep-Nurdağı kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, yolculardan A.G'nin bagajında 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel