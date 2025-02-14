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Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptıkları denetimde 3 kilo 250 gram esrar buldu. Yolcu A.G. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, yolculardan A.G'nin bagajında 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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