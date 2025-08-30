Gaziantep'te Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünde dumanların yükseldiği yolcu otobüsü, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. E.B. (58) yönetimindeki 50 DK 519 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdu. Otobüsteki 31 yolcu tahliye edildi. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüsün, tamamen yanıp hurdaya döndüğü belirtildi. Nevşehir'den Şanlıurfa'ya giden ve olaydan dolayı panik yaşayan yolcular, bölgeye gelen başka araçla yola devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA