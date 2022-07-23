Son dakika haber: GAZİANTEP - Yolcu otobüsü tırla çarpıştı 1 kişi öldü Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te yolcu otobüsünün tırla çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Gaziantep'te yolcu otobüsünün tırla çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 KJ 500 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı gişeleri yakınlarında 34 BEN 498 plakalı tıra çarptı. Otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İsmi henüz belirlenemeyen yaralılardan biri, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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