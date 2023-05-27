Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Kaza Yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü, refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağaca çarptı. Yaralanan olmadı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağaca çarpıp durabildi. Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa karayolu üzerinde meydana geldi. Süleyman Karabulut (57) yönetimindeki 27 K 5027 plakalı yolcu minibüsü, yağışnedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan minibüs refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Aydınlatma direği ile ağacı devirmesiyle ön tarafı metal yığınına dönen yolcu minibüsünde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Yolcu minibüsü çekici ile kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.