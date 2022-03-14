GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI - Haberler

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GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolcu minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolcu minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Hassa kara yolunda meydana geldi. Mehmet Bilir (52) yönetimindeki 27 AHZ 683 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkınca ağaca çarparak devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada yaralanan sürücü ile 6 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI

GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI

GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI

GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI

GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI

GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaza, Güncel, Haberler

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