Gaziantep'te yol uygulamasında 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde E.G'ye ait valizde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yol uygulaması sırasında içerisinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulunan valizin sahibi yolcu tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Nurdağı ilçesindeki yol denetimlerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, E.G'ye ait valizde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, mahkemece tutuklandı.