Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te yol uygulamasında 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde E.G'ye ait valizde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yol uygulaması sırasında içerisinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulunan valizin sahibi yolcu tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Nurdağı ilçesindeki yol denetimlerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, E.G'ye ait valizde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title