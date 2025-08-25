Gaziantep'te Yol Genişletme Çalışmaları Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, trafik yoğunluğu olan yollarda genişletme çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemirbey Caddesi ile Sadıklar Caddesi'ni birbirine bağlayan Şanlıdere Caddesi'nde kamulaştırma ve yol genişletme çalışmaları yürütüyor.

Yaklaşık 400 milyon lira ile 184 bağımsız bölüm kamulaştırılırken 1,5 kilometrelik tek şeritli yol genişletilerek gidiş geliş ikişer şeride çıkacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey'de yaşanan trafik tıkanıklıklarını çözmek için çalıştıklarını belirterek, "Burası tıkanma yaşanan en büyük yerlerden bir tanesi. Çapı genişlettik. Bu genişletmede kamulaştırma çalışmalarının sadece Gaziantep Büyükşehir'e maliyeti 400 milyon lira. Bu çapı genişletip cephe düzenlemesi yapıyor, bir hikaye anlatıyoruz. Gaziantep hikayesi olan bir şehir. Bir mahalle kültürü var. Bittiği zaman Şanlıdere ismine uygun şanlı bir cadde olacak. Şahinbey'e hayırlı olsun. Görseli, aydınlatması, peyzajı ile ve mahalle kültürünü anlatan hikayesiyle çok güzel bir yolumuz olacak." dedi.