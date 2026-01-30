Gaziantep'te 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü,10 yaralı

GAZİANTEP'te yoğun sisin etkili olduğu bölgede 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

OTOYOL KAPANDI

Diğer yandan kaza nedeniyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü trafiğe kapandı; uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.