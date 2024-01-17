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Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi

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Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Sis ayrıca kara ulaşımında da aksamalara neden oldu.

GAZİANTEP'te yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi; kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda farlarını yakarak ilerleyebildi. Trafik polisleri de sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Öte yandan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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