Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan evler sisler içerisinde kalarak görünmez hale gelirken seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağış ve sisin gün boyunca kent genelinde etkili olacağı öğrenildi.

Gaziantep'te yoğun sis

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü. Gaziantep'te kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan evler sisler içerisinde kalarak görünmez hale gelirken seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Yağış ve sisin gün boyunca kent genelinde etkili olacağı öğrenildi.