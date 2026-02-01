Haberler

Gaziantep'te sis etkili oldu

Güncelleme:
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler farlarını yakarak kontrollü ilerlerken, trafik ekipleri önlemleri artırdı.

Gaziantep'te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri ise kentin muhtelif yerlerinde tedbirlerini artırarak sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
