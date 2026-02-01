Gaziantep'te sis etkili oldu
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler farlarını yakarak kontrollü ilerlerken, trafik ekipleri önlemleri artırdı.
Gaziantep'te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri ise kentin muhtelif yerlerinde tedbirlerini artırarak sürücüleri uyardı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel